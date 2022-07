F1, Latifi: "Domani servirà attenzione, ma tutto è possibile"

02-07-2022 19:58

Pazzesca prestazione della Williams di Latifi, che chiude in 10° posizione superando il taglio del Q2. Una qualifica monumentale dell’alfiere Williams, che regola piloti con vetture ben più performante della sua, a dimostrazione del talento di questo ragazzo.

Raggiunto dai microfoni per le dichiarazioni, questa sono state le sue parole:

“Qualifica davvero speciale in condizione difficili. Entrare in Q2 era già un risultato straordinario e una grande iniezione di fiducia, però arrivare in Q3 è più di quanto sperassimo, appena fuori dalla pit lane le cose sono andate alla grande e ho immediatamente preso il ritmo. La squadra ha fatto un ottimo lavoro in Q1 e Q2 facendomi uscire al momento giusto Abbiamo osservato quanto è fondamentale, in Q2, fare il giro nell’attimo giusto prima che la pista peggiori. La prestazione del Q3 è stata deludente, ma è stato in ogni caso un grande risultato e siamo contenti. Serve, però, essere realisti per la gara, tutte le monoposto intorno a noi, e pure dietro, sono più veloci. Serve puntare sulla strategia nell’approcciare la gare. Servirà anche stare attenti alla gestione delle gomme. Tutto è possibile, ci concentreremo sulla nostra gara per sfruttare ogni opportunità”.