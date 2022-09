F1, Leclerc: "L'obiettivo è migliorare". Sainz: "Singapore ottimo per gareggiare"

29-09-2022 17:37

Questo fine settimana la F1 fa tappa a Singapore, dopo la pausa di Sochi, per il 17° appuntamento del Mondiale 2022. L’attenzione di tutti sarà puntata sicuramente su Max Verstappen, che a Marina Bay ha la prima occasione per laurearsi per la seconda volta Campione del Mondo.

L’obiettivo della Ferrari non è più il Mondiale (troppi i 116 punti di vantaggio di Max su Leclerc) ma almeno riportare la Rossa a vincere un GP. Partiamo da Leclerc, che non vede l’ora di rovinare la festa al rivale. Queste le sue parole:

“Non so se questo sarà il tracciato giusta per trovare la vittoria, si vedrà, tuttavia è verità che non vinciamo da un po’ dato che Red Bull è migliorata tantissimo dopo l’estate. Ma serve focalizzarsi su come affrontare la domenica, è lì dove serve fare meglio e diventare migliori. Lo scopo è migliorare, ma parlo rispetto a tutto: strategia, gestione gomme, mettere insieme meglio tutto quello che abbiamo imparato nel corso del fine settimana. Qui fa più caldo ed è umido. L’impegno è più fisico, ma serve lo stesso attenzione per non sbagliare. Mi piace anche questa pista e ora dovremo fare del nostro meglio”.

Su questa pista, a inizio stagione, la Ferrari avrebbe dominato in lungo e in largo, dato che nei tracciati cittadini l’aerodinamica e la trazione sono le cose più importanti, e questo rimane un punto di forza Ferrari. Sainz purtroppo ci ha messo molto per capire come spingere la limite la nuova Ferrari, ma al momento sembra arrivato ad essere ancora più competitivo del proprio compagno di box:

“Singapore un bel posto dove gareggiare. Il meteo può sempre svolgere un ruolo e potrebbe esserci pioggia nel weekend. E poi i dossi potrebbero rendere tutto più difficile. Noi competitivi? Pensiamo di poter dare filo da torcere alla Red Bull. Qui, sei avanti in gara, hai più opportunità di chiudere con la vittoria, ad esempio rispetto a Monza. Classifica? Non è che guardiamo alla Mercedes, piuttosto vogliamo tornare alla vittoria. Non dobbiamo avere un passo peggiore delle Mercedes e lottare con la Red Bull”.