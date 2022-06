F1, Leclerc: "Questi 25 punti persi fanno male. Abbiamo problemi di affidabilità"

12-06-2022 15:11

Delusione enorme per la Ferrari a Baku, in Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale F1 2022. Entrambe le monoposto infatti non terminano la gara per problemi di affidabilità, al sistema idraulico per Carlos Sainz e alla Power Unit per Leclerc.

Proprio il monegasco sembra entrato in una spirale di sfortuna davvero incredibile. Ko in Spagna, quarto dopo un terribile errore dei box a Montecarlo, ko a Baku. E ora le classifiche, sia piloti che costruttori, iniziano a farsi brutte davvero.

Ancora con la gara in corso, nel parco chiuso, Leclerc ha parlato in modo molto amaro ai microfoni di Sky Sport, cercando di non dire troppo in preda all’emozione. Ecco le sue dichiarazioni:

“Con queste tre corse, guardando come sono terminate, pare che l’affidabilità sia per noi un problema. Non capisco, non desidero dire troppo dato che non trovo le parole adatte. Fa male. Sono tre gare che siamo fortissimi, ma non siamo in grado di raggiungere il risultato finale. Domani ci sarà un reset. La motivazione ci sarà ogni volta come c’è ora, però non possiamo ignorare questi punti persi.

I punti persi sono fondamentali in ottica Mondiali, certo. Sono 25 punti e 25 punti sono parecchi, sono certamente una cosa brutta. Ora è complicato vedere lati positivi. Serve cercare i motivi di questi ritiri e fare in modo che ciò non possa più accadere. Serve veramente analizzare la situazione. Siamo stati velocissimi nella prima parte della stagione senza avere particolari problemi, però pare che da quando siamo un po’ più competitivi siano arrivati i problemi. Ma non ci sono state modifiche significative. È complicato da capire cosa succede, ma dobbiamo capire cosa sia successo oggi”.