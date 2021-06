F1, l'ex campione punta su Vettel: "Salirà ancora sul podio"

Sebastian Vettel è improvvisamente rinato dopo i tanti problemi avuti nelle prime gare alla guida della Aston Martin. Già a Monaco il tedesco si era reso protagonista di una grande prova, quindi a Baku ha regalato il primo podio della storia al suo neonato team. Ma secondo qualcuno che di vittorie se ne intende, questo è solo l’inizio.

Su Vettel si è infatti soffermato Mika Hakkinen, che ha deciso di parlare di lui in un’intervista a cuore aperto: “Vederlo di nuovo sul podio e soprattutto sorridere di nuovo è stato davvero fantastico. Sebastian è reduce da un 2020 durissimo con la Ferrari, e in tanti si domandavano se in Aston Martin si sarebbe rilanciato. Ma nonostante un inizio difficile, ora lo vedo finalmente contento. Se avrà modo di continuare a costruire fiducia nelle sue prestazioni, sono convinto che lo vedremo ancora sul podio”.

“Vettel è un quattro volte campione del mondo. Quindi sa perfettamente come ottenere il massimo da una macchina, e anche da una gara come quella di domenica scorsa. Ha corso alla grande e ha regalato a se stesso e al suo team una spinta notevole”, ha aggiunto il finlandese che conquistò due titoli iridati al volante della McLaren.

OMNISPORT | 10-06-2021 21:51