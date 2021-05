F1, Marko invita Verstappen alla prudenza e snobba Leclerc

Massimizzare il vantaggio acquisito in qualifica. È questo l’obiettivo della Red Bull e di Max Verstappen a Montecarlo, Gran Premio in cui l’olandese partirà al via dalla seconda posizione, decisamente più avanti rispetto al rivale numero uno per il titolo Lewis Hamilton che scatterà invece dalla settima piazzola.

Proprio in ottica classifica mondiale, visto come il circuito del Principato non agevoli certamente i sorpassi e le rimonte, il divario con l’inglese alla partenza della gara monegasca potrebbe fare la differenza e consentire al nativo di Hasselt di accorciare di molto il suo gap in graduatoria (14 punti).

Per far sì che questo scenario si concretizzi, Marko ha ben chiaro come Verstappen dovrà interpretare il Gran Premio odierno.

“Di certo non ci prenderemo rischi eccessivi per la gara. Max se vedrà un’opportunità, proverà a coglierla. Il nostro principale avversario è Hamilton” ha detto il consigliere della scuderia austriaca a Servus Tv snobbando Charles Leclerc, autore della pole ieri ma, a suo avviso, pilota da non prendere in considerazione per quel che riguarda la lotta per il titolo mondiale.

