F1, Marko: "Russell va preso in considerazione”

Non c’è solo la bagarre in pista tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. La sfida si gioca anche a motori spenti per quanto riguarda il mercato piloti della prossima stagione.

Il team di Milton Keynes, per bocca del suo talent scout Helmut Marko, ha ammesso che potrebbe prendere in considerazione l’opzione di ingaggiare George Russell solo nel momento in cui la scuderia della Stella decidesse di non promuoverlo al fianco di Lewis Hamilton nella prossima stagione. Lo stesso Marko ha infatti sottolineato come Russell, qualora avesse fatto parte del programma Red Bull, starebbe già guidando una monoposto competitiva.

“Russell merita sicuramente di essere preso in considerazione quando si guarda alle prestazioni che sta attualmente offrendo in Williams – ha dichiarato Marko – Ma è inutile perché la Mercedes farebbe un grosso errore se non lo prendessero. Non riesco proprio a immaginarlo. Se un pilota come Russell fosse già con noi, sarebbe stato su una macchina competitiva molto tempo fa. Le prestazioni che ottiene in qualifica con la Williams sono straordinarie”.

OMNISPORT | 13-07-2021 11:50