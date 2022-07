F1, Mick Schumacher: "Il mio approccio non è cambiato"

21-07-2022 21:23

La carriera di Mick Schumacher in Formula 1 si è sbloccata grazie ai primi punti iridati conquistati nelle ultime due gare di Gran Bretagna e Austria. Ma il tedesco della Haas di recente non ha fatto molti cambiamenti, come spiegato nella conferenza stampa del giovedì prima del GP di Francia.

“Sto andando bene e stiamo migliorando l’assetto ogni weekend. Poi ci stiamo avvicinando all’Alpine, che è il nostro obiettivo – ha detto Schumacher -. Non direi che il mio approccio sia cambiato, si tratta solo di essere costanti nel nostro lavoro e di partire con un buon assetto”.

“Al Paul Ricard le temperature saranno calde – ha aggiunto -, quindi proverò a gestire nel migliore dei modi questa situazione, sperando che il risultato possa darmi ragione”.