F1, Montmelò: Leclerc il più veloce anche nella terza sessione di libere

21-05-2022 14:12

Non c’è due senza tre: dopo aver fatto il miglior tempo in entrambe le sessioni di ieri, il monegasco della Ferrari Charles Leclerc ha fatto il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, precedendo di 72 millesimi il campione del mondo della Red Bull, l’olandese Max Verstappen. Terzo e quarto tempo a 148 e 230 millesimi per le Mercedes dei britannici George Russell e Lewis Hamilton, quinta a 357 centesimi la seconda Ferrari, quella dello spagnolo Carlos Sainz, sesta a 488 millesimi la seconda Red Bull, quella del messicano Sergio Perez.

Classifica della terza sessione di prove libere

1. Charles Leclerc FERRARI 1’19″772

2. Max Verstappen RED BULL +0″072

3. George Russell MERCEDES +0″148

4. Lewis Hamilton MERCEDES +0″230

5. Carlos Sainz FERRARI +0″357

6. Sergio Perez RED BULL +0″488

7. Lando Norris MCLAREN-MERCEDES +0″631

8. Kevin Magnussen HAAS-FERRARI +0″874

9. Valtteri Bottas ALFA ROMEO-FERRARI +1″009

10. Esteban Ocon ALPINE-RENAULT +1″110

11. Daniel Ricciardo MCLAREN-MERCEDES +1″138

12. Sebastian Vettel ASTON MARTIN-MERCEDES +1″172

13. Fernando Alonso ALPINE-RENAULT +1″209

14. Zhou Guanyu ALFA ROMEO-FERRARI +1″429

15. Yuki Tsunoda ALPHATAURI-RED BULL +1″677

16. Lance Stroll ASTON MARTIN-MERCEDES +1″748

17. Alexander Albon WILLIAMS-MERCEDES +1″800

18. Nicholas Latifi WILLIAMS-MERCEDES +2″647

19. Mick Schumacher HAAS-FERRARI +5″695

20. Pierre Gasly ALPHATAURI-RED BULL senza tempo

OMNISPORT