F1, Newey andrà in Ferrari: l'ex manager non ha dubbi ma irrompe Briatore che vuole beffare Aston Martin

Briatore pronto a tutto pur di portare Adrian Newey in Alpine: il manager italiano gli offre carta bianca. Intanto un ex manager del circus continua a fare la Ferrari in pole per il genio inglese

La telenovela sembrava finita, verso i titoli di coda. Si aspettava solo l’ultima puntata con l’ufficializzazione di Adrian Newey in Aston Martin a cuccarsi i soldoni di Lawrence Stroll. Ed invece no. Torna in corsa la Ferrari ma non solo. Almeno così pare stando ai vari rumors che arrivano da più parti nel mondo della F1. E se dalla Germania si parla di una vera e propria irruzione di Flavio Briatore per convincere il “genio” inglese a sposare la sua causa in Alpine c’è chi, vecchia volte del circus degli anni d’oro, è convinto che ci siano ancora concrete possibilità di vedere l’artefice del dominio Red Bull a Maranello.

Rebus Adrian Newey, dove eravamo rimasti

E’ il pezzo pregiato del mercato dei tecnici e ingegneri. Quanto Lewis Hamilton e Max Verstappen. Dal giorno in cui Adrian Newey e la Red Bull si sono detti addio ufficialmente è partita la corsa per accaparrarsi i servigi del genio dell’aerodinamica. Tutti o quasi si sono iscritti: Aston Martin, Williams e ovviamente anche la Ferrari, più defilate McLaren e Mercedes.

Newey è stato vicinissimo alla Ferrari. Addirittura si era parlato di un precontratto firmato, tra Miami e Monaco in primavera e di un annuncio imminente. Poi le trattative si sono raffreddate, da una parte per le richieste di carta bianca su tutto, anche sulla scelta dello staff, di Newey, dall’altra parte per i ponti d’oro che Lawrence Stroll ha offerto al genio inglese. A quel punto Vasseur avrebbe fatto un passo indietro. Almeno stando alle ultime notizie.

F1, Jo Ramirez è sicuro: “Newey andrà in Ferrari”

Eppure c’è chi pensa che alla fine della fiera Adrian Newey potrebbe cambiare idea, la Ferrari pure e allora questo “matrimonio da favola” tra la scuderia più prestigiosa della F1 e l’ingegnere aerodinamico più vincente potrebbe celebrarsi. Ne è convinto Jo Ramirez, ex manager della McLaren ai tempi d’oro di Alain Prost e Ayrton Senna in una recente intervista al Mundo Deportivo:

Lo vedo in Ferrari, perché qualsiasi lavoro che svolgi con successo in F1 deve essere svolto anche in Ferrari. La Ferrari è la squadra più grande della F1 e perché no, se ne hai l'opportunità… e non è una questione di soldi, perché hanno già molti più soldi di quelli che possono spendere nella loro vita. La difficoltà potrebbe essere se dovesse andare a vivere in Italia, perché è felice in Gran Bretagna. Ma oggi le regole sono cambiate, si potrà lavorare da remoto e due o tre giorni alla settimana avrai il tuo aereo privato a prenderti e riportarti indietro

F1, Briatore piomba su Newey: lo vuole portare in Alpine

Ad allungare la telenovela Newey ci pensa anche Flavio Briatore. Il nuovo consulente esecutivo della Alpine in una recente intervista ha promesso di portare il team a podio entro il 2027. Per fare questo, secondo il sito tedesco F1-Insider, l’ex team principal della Benetton e della Renault rientrato da poco nel circus a tempo pieno avrebbe messo nel mirino proprio Newey e per questo starebbe cercando di convincere l’ingegnere inglese a virare verso Enstone sposando la causa Alpine.

Oltre agli aspetti economici, Briatore sarebbe pronto a garantire a Newey carta bianca, quella libertà di decisione in tutti i settori. che è al momento uno scoglio quasi insuperabile per la Ferrari. Secondo gli addetti ai lavori, Newey sta valutando l’offerta Alpine.