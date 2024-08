F1, Ferrari: Vasseur dimentica Newey e Cardile, pieni poteri a Serra ma non esclude un colpo last minute

Dopo l'addio di Cardile e il naufragio della trattativa Newey in casa Ferrari è tempo per Vasseur di ridisegnare l'organigramma tecnico puntando su Loic Serra come direttore tecnico salvo colpi a sorpresa last minute

La Ferrari si gode la seconda e ultima settimana di ferie. In piena sosta estiva in attesa di riaccendere i motori in Olanda dal 23 al 25 agosto cancelli ancora chiusi a Maranello. Ma è nelle stanze dei bottoni che continua incessante il lavoro di Fredric Vasseur nel gravoso compito di riportare quanto prima in alto le rosse. Ancor di più dopo alcuni scossoni nel mercato tecnici che hanno visto da una parte l’arrivo di Loic Serra ma anche l’addio di Enrico Cardile mentre sfumava anche il sogno di portare in Emilia Romagna il genio di Adrian Newey.

Ma come sarà la nuova Ferrari che accoglierà dal 2025 Lewis Hamilton? Le ultime notizie danno un nuovo assetto dell’organigramma definito, o meglio ridefinito da Vasseur che potrebbe essere ufficializzato proprio alla ripresa magari a ridosso della gara di casa a Monza. Ma non sono esclusi colpi a sorpresa a cui lo stesso team principal francese aveva accennato in tempi non sospetti.

Ferrari, Vasseur: dopo Newey, no anche a Mike Elliot

Nessun colpo a sorpresa, almeno per ora. Lewis Hamilton resterà il grande rinforzo della Ferrari per il 2025. Dopo essersi ritirata dalla corsa ad Adrian Newey, che gioco forza accetterà la faraonica proposta di Lawrence Stroll per andare in Aston Martin, aver preso Enrico Cardile pure lui in direzione Aston Martin, il Cavallino Rampante non entra nemmeno in gara per l’ex dt della Mercedes Mike Elliot. Stando a quanto riportato da formu1a.uno, però, l’ingegnere britannico non sarebbe mai rientrato nei piani di Frederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello.

F1, il nuovo organigramma tecnico Ferrari: Loic Serra a capo di un triunvirato

Fred Vasseur ha già in casa la soluzione. Si tratta di Löic Serra, forte ingegnere proveniente dalla Mercedes annunciato a inizio stagione dalla Ferrari insieme a Jerome D’Ambrosio e che, sempre secondo il portale specializzato, entrando in Ferrari dall’1 ottobre raccoglierà il testimone da Enrico Cardile, occupandosi sia della monoposto 2025 che soprattutto della prima della prossima rivoluzione regolamentare, ossia la 2026.

Loic Serra sarà quindi chiamato a ricoprire il ruolo di Direttore Tecnico e responsabile del telaio, un po’ come la figura in Red Bull di Pierre Wachè, suo grande amico e sogno della prima ora di Vasseur forse ancor prima di Newey. Mentre Diego Tondi già da mesi ricopre di fatto il ruolo di capo degli aerodinamici dopo aver rifiutato di seguire Enrico Cardile in Aston Martin, con lui anche Fabio Montecchi, entrambi supervisioneranno rispettivamente telaio, aerodinamica e veicolo.

Ferrari: sta bene così o serve altro? Vasseur ti regala un colpo?

Il tutto al netto di altri colpi semmai ne verranno. Vasseur ha sempre parlato di monitorare il mercato dei tecnici, del resto, i tanti addii e tanti arrivi dall’inizio della sua gestione ne sono una fulgida dimostrazione (tanto per fare dei nomi l’ex direttore sportivo Laurent Mekies, l’ex Direttore della Ferrari Driver Academy Marco Matassa, l’ex capo degli ingegneri aerodinamici David Sanchez e ora l’ex direttore tecnico dell’area telaio Enrico Cardile).

Il team principal del Cavallino Rampante aveva parlato di settembre come periodo di annunci, magari del nuovo organigramma disegnato come sopra, oppure chissà auspicando qualche nuovo innesto. All’epoca tutti pensavano a Newey. Ora che il genio inglese non arriverà più dobbiamo aspettarci altro da Vasseur? Non resta che aspettare, settembre non è poi così lontano.