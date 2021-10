F1, Norris impaziente di scendere in pista ad Austin

19-10-2021 17:57

Dopo il 7° posto ottenuto in Turchia, Lando Norris andrà in cerca di riscatto ad Austin, pista dove proverà a rimettere nel mirino le posizioni a ridosso del podio.

“Non vedo l’ora di tornare negli USA questo weekend dove punteremo a riprenderci dal risultato in Turchia” ha dichiarato il nativo di Bristol.

“Austin è nota per la sua grande atmosfera, e sono sicuro che sarà così anche quest’anno con la passione dei propri spettatori. La battaglia nel campionato costruttori è ancora aperta, quindi dovremo spingere”.

Norris dunque, in lotta assieme a Ricciardo per assicurare alla sua scuderia il terzo posto nel mondiale di categoria, non vede l’ora di misurarsi con un tracciato adrenalinico e divertente.

“Il Circuito delle Americhe è uno dei più entusiasmanti in tutto il calendario. Pur avendo elementi in comune ad altri tracciati presenti in Formula 1, rimane ugualmente un posto unico per correre. L’anno scorso, durante la pandemia, ho preso parte ad una gara virtuale con la Arrow McLaren SP, ed è stato molto divertente. Tuttavia adesso sono davvero desideroso di partecipare qui ad un evento reale dopo due anni. Mi auguro che sarà un weekend positivo per noi” ha chiosato speranzoso il classe 1991 inglese.

OMNISPORT