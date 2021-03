F1, Norris: “Tra me e Ricciardo ci sarà una battaglia feroce”

Ci saranno scintille nel box Mc Laren? Sicuramente i due piloti non staranno a guardarsi, ma cercheranno si da subito di darsi battaglia per ottenere punti e la leadreship della scuderia. Lando Norris si trova infatti a condividere il box con il nuovo collega Daniel Ricciardo dimostrandosi motivato e concentrato senza voler fare sconti all’ex pilota Renault.

Lando Norris, al suo terzo anno in McLaren, è chiamato ad un confronto sicuramente difficile, dopo gli anni di idillio e crescita con l’amico Carlos Sainz. Il pilota australiano invece, arriva in McLaren con i galloni di top driver, grazie alle sette vittorie conquistate negli anni della Red Bull e alle ottime prestazioni al voltante della Renault che hanno portato Daniel ad essere considerato uno dei piloti più forti in circolazione.

“Complessivamente sono soddisfatto del mio 2020, ma ci sono alcune aree su cui sto lavorando per migliorare, c’è sempre qualcosa in cui si può migliorare. Non ho un obiettivo preciso, ma più obiettivi che riguardano il mio lavoro, dopo il mio primo anno sono già cresciuto molto – le parole di Norris a Sky Sports F1, con il pilota inglese che poi ha parlato della prossima rivalità con Ricciardo – Non credo che il fatto che Daniel sia appena arrivato possa rappresentare un reale svantaggio per lui, così come non userò la sua esperienza come scusa nel caso dovesse starmi davanti. Penso che tra noi ci sarà una battaglia feroce, questa rivalità tra compagni mi entusiasma, tenendo ben in mente che lui è un pilota da cui posso imparare qualcosa”.

OMNISPORT | 10-03-2021 12:32