F1, Ocon grato di avere al suo fianco Fernando Alonso

11-01-2022 19:30

È una crescita progressiva quella che Esteban Ocon sta avendo in Alpine, scuderia in cui per lui si sta rivelando fondamentale la presenza di Fernando Alonso.

L’esperto pilota iberico infatti è ben presto divenuto un punto di riferimento costante per il transalpino che, grazie al suo esempio e ai suoi feedback, sta riuscendo a performare sempre meglio in Formula Uno.

“Alonso è un pilota diabolico e velocissimo, è sicuramente il compagno di squadra più forte che io abbia mai avuto. Per me è un onore lavorare con una leggenda come lui, ho imparato molto” ha dichiarato Ocon ad Autosport.

“Fernando ha la capacità di pensare cose alle quali gli altri piloti non arrivano. È capace di spingere al limite il team, di ottimizzare il pacchetto, ho imparato molto anche osservando i suoi primi giri di gara. Sono stato felice di essere alla pari di Alonso per tutto il 2021, la nostra è una collaborazione molto positiva, insieme abbiamo tirato fuori il meglio dalla monoposto”.

