F1, Ocon in vista di Singapore: "Circuito che non mi piace, sarà difficile"

28-09-2022 14:34

L’alfiere dell’Alpine Esteban Ocon, compagno di box di Fernando Alonso, ha rilasciato un’intervista a Motorsport.com nella quale parla del prossimo GP in programma a Singapore tra pochi giorni.

La F1 tornerà nel paese dopo due anni di assenza a causa della Pandemia di Covid-19. Queste le sue parole:

“Il Canada è stata una gara davvero complicata, ma Singapore sarà uno degli appuntamenti peggiori di tutto il Mondiale. Il tracciato sul quale correremo sarà sporco, non penso che il weekend sarà una cosa facile. Adoro Singapore, tuttavia il tracciato in sé non è il mio favorito. Siamo preparati per la competizione, sono certo che sarà pure molto bene osservare le varie scelte delle scuderie in termini d’assetto”.