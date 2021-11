F1, Ocon: “Voglio andare a punti per la prima volta in Brasile”

12-11-2021 10:34

Dopo due gare al di fuori della top ten, Esteban Ocon, alfiere dell’Alpine, vuole ottenere per la prima volta un risultato positivo al José Carlos Pace e tornare in zona punti.

Il circuito brasiliano non riserva però grandi ricordi al pilota francese: il fattaccio del 2018, quando nel tentativo di sdoppiarsi da Max Verstappen, leader fino a quel momento del Gran Premio lo tamponò rovinando la gara di entrambi è ancora vivo negli occhi del pilota Alpine, nonostante sia già passato un pò di tempo.

Sono passati alcuni anni dall’ultima volta in Brasile per quanto mi riguarda, mi è sempre piaciuto correre qui – ha affermato Ocon. L’atmosfera è incredibile, i fan brasiliani sono molto appassionati, puoi sentire l’eredità lasciata da Ayrton Senna. Il giro è breve e veloce, il meteo può riservare delle sorprese, alle quali dobbiamo adattarci. Ci sarà anche la Sprint, è un bel circuito per fare sorpassi, quindi vedremo cosa riusciremo a fare in questo weekend. Pur divertendomi a Interlagos, i miei risultati qui non lo dimostrano, quindi spero di fare i miei primi punti in Brasile, sperando anche di entrare in zona punti dopo due gare a secco”.

