F1, Perez: "Sono un po' triste"

Il pilota messicano: "Non vedo l’ora di tornare davanti per riprendere la forma che avevo ad inizio stagione".

15-06-2023 22:00

In conferenza stampa, Perez ha ammesso: “Sono un po’ triste per le ultime gare. A Montecarlo ho commesso un brutto errore, ma anche a Barcellona le condizioni non sono state ideali con la pista umida, non ho fatto una buona qualifica e ne abbiamo pagato il prezzo la domenica. Non vedo l’ora di tornare davanti per riprendere la forma che avevo ad inizio stagione“.

“A Barcellona – continua Perez – per la prima volta ho avuto dei problemi con la vettura, ma al di là di questo episodio, a Montecarlo avevo il passo per fare qualcosa di importante, ma mi sono fatto sorprendere dal vento alle spalle. Ho avuto più difficoltà a Barcellona. Abbiamo una grande macchina, quindi dobbiamo sempre cercare di esprimerci al massimo: dobbiamo fare tanti podi, tante vittorie, cercheremo di fare del nostro meglio“.

Perez ha concluso parlando del prossimo GP: “Quella del Canada è una pista insidiosa, ci sono due team che si possono avvicinare molto, specialmente per come si prospetta il meteo nel weekend, probabilmente ci sarà molta pioggia. Max a differenza mia non ha mai avuto brutti weekend, è sempre andato bene in qualifica quando contava, è sempre stato costante ed anch’io non mi posso permettere gli errori commessi negli ultimi weekend“.