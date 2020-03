F1, polemica per le frasi di Ecclestone sulla Ferrari e sull'Italia

L'ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone ha rilasciato alcune dichiarazioni controverse nei confronti dell'Italia e della Ferrari un una lunga intervista al Daily Mail. Parlando del possibile trasferimento di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla scuderia di Maranello, Ecclestone si è espresso così: "Se fossi Hamilton, rinnoverei con la Mercedes".

"Ha l’uomo che tira le fila della scuderia, Toto Wolff, che lo supporta completamente. Un passaggio alla Ferrari non funzionerebbe, perché loro sono italiani. Questo significa che dovrebbe imparare la loro lingua, perché sarebbe l’unico modo per capire cosa dicono alle sue spalle. Il problema con tutti gli italiani è che non vogliono litigare, non vogliono avere discussioni con nessuno".

"Invece di ammonire qualcuno che non sta facendo un buon lavoro dicendo: ‘Risolvi la questione tu o lo farò io, ma voglio i risultati’, loro dicono: ‘Andiamo a cena, in modo da poterne parlare. Siamo amici’", è il concetto di Bernie, finito nel mirino dei tifosi sui social.

Ecclestone ha anche parlato di Verstappen: "Se fossi il team principal di una scuderia, metterei sotto contratto Max Verstappen. È veloce ed è semplice averci a che fare. Se avessi Lewis in squadra invece gli direi a che ora presentarsi in pista e basta, ma escludendo questo potrebbe fare ciò che desidera".

"Gli ridurrei lo stipendio in cambio di lasciargli gestire da solo le sue sponsorizzazioni: qualsiasi cosa. La Mercedes ha cercato di controllarlo per un po’, ma io gli darei libertà totale. Sta cercando qualcosa da fare quando smetterà di correre: moda, musica, cose del genere. Credo che Lewis non sia tanto sicuro di se stesso in generale, e questo vale anche per la sua guida. Vuole sempre essere informato dei tempi del suo compagno di squadra o di quello che sta facendo la Ferrari. Non è molto fiducioso".

SPORTAL.IT | 15-03-2020 14:09