F1: Porsche vicina all’accordo con Williams per il 2026

24-10-2022 13:33

Porsche non si arrende. L’obiettivo è quello di entrare in Formula Uno a partire dal 2026. Archiviata la fallimentare trattativa con la Red Bull, la casa di Stoccarda, sembra essere vicina ad ufficializzare una partnership che la porterebbe nel Circus tra quattro anni. La stessa cosa che è successa con Audi, che invece, ha già ufficializzato il suo ingresso in F1 in occasione del Gran Premio del Belgio.

Secondo l’emittente olandese Ziggo Sport, Porsche è vicina a chiudere un accordo con la Williams e già in Messico nel prossimo fine settimana potrebbe arrivare l’annuncio dell’acquisto del 50% delle quote della scuderia di Grove. Se tutto andrà come deve, dal 2026, il marchio tedesco entrerà nel circus in qualità di motorista.

Una boccata di ossigeno, ma soprattutto di aria nuova per la Williams dopo una stagione da dimenticare.