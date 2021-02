F1, Pringle: obiettivo 140 mila persone per il GP di questa estate

C’è chi come Stuart Pringle, attuale Direttore del circuito di Silverstone, nonostante la pandemia mondiale di Coronavirus ostacoli eventi sportivi e non, guarda al prossimo Gran Premio di Silverstone come se nulla fosse o quasi.

La diffusione della variante “inglese” del virus, non preoccupa evidentemente più di tanto Stuart Pringle che sta lavorando al massimo delle proprie possibilità per garantire lo svolgimento di un Gran Premio di Gran Bretagna con i tifosi sulle tribune.

“La possibilità di ospitare tutto il pubblico nelle nostre tribune è ancora assolutamente sul tavolo”, ha affermato Stuart Pringle. “Silverstone non è un piccolo stadio. I nostri 70.000 mila posti sono distribuiti su tre miglia e mezzo. Abbiamo molto spazio a disposizione ed essendo all’aperto abbiamo diverse entrate e uscite. Tutto è possibile al momento e non mi sento di escludere nulla. Non c’è garanzia, ma stiamo facendo il massimo”.

Sull’edizione 2021 ha aggiunto: “Voglio il maggior numero di gente sulle tribune. Si tratta di un aspetto estremamente importante per Silverstone e faremo tutto il necessario per dimostrare che è sicuro farlo. La gente vuole tornare alla normalità e apprezzare un Gran Premio di Formula 1. Dobbiamo creare l’ambiente giusto”.

Queste le parole rilasciate al quotidiano Indipendent.

OMNISPORT | 24-02-2021 14:59