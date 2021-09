F1, Raikkonen: “E’ andata bene, il feeling è buono”

Kimi Raikkonen è tornato dopo due gare di stop per via del Covid. Il finlandese è sembrato in forma, e il dodicesimo posto conquistato nella prima giornata di prove libere a Sochi lo dimostra.

Nelle prossime ore tra l’altro bisognerà prestare massima attenzione al meteo che potrebbe costringere addirittura la Formula 1 a cancellare la giornata di sabato per via degli acquazzoni che dovrebbero cadere in riva al Mar Nero. Tutti i team infatti, stanno studiando piani alternativi per arrivare preparati alla gara di domenica pomeriggio.

“Bella giornata per ritornare in macchina – ha detto Kimi. Non mi è sembrato molto diverso dalle altre volte, e il lavoro che abbiamo svolto non è stato poi così male. Le cose sono andate bene, le condizioni erano buone e quindi siamo stati in grado di finire il lavoro che ci eravamo prefissati di fare. Le prime impressioni sono positive, ma è domani e domenica che conterà davvero. Il feeling con la vettura è buono, ma bisognerà vedere cosa succederà in qualifica per capire il nostro passo rispetto agli altri”.

OMNISPORT | 24-09-2021 16:12