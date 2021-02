F1, Ricciardo: “Adattarsi al cockpit McLaren non è stato semplice”

“Adattarmi al cockpit McLaren non è stato semplice, ma si tratta di difficoltà del tutto lecite e normali”, ha dichiarato l’australiano. “I miei fianchi sono abbastanza larghi e il primo modello del sedile non si adattava alla mia fisionomia. Pensavamo fosse ok, ma non era così. Abbiamo apportato delle modifiche alla struttura e adesso mi trovo abbastanza bene. Sono riuscito a sedermi senza grossi problemi”.

queste le parole rilasciate ai microfoni di RaceFans.net da Daniel Ricciardo in merito alla prova sedile sulla sua nuova monoposto. L’adattamento al cockpit della MCL35M non è stato affatto semplice a causa della sua statura e della larghezza dei fianchi. Nulla di grave: gli ingegneri hanno apportato le giuste modifiche prendendo le misure agli ingombri del pilota australiano.

OMNISPORT | 18-02-2021 15:54