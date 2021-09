F1, Ricciardo: Non mi aspettavo di festeggiare così il mio 200° GP"

Nel Gran Premio di Spa, conclusosi con la farsa dei due giri dietro Safety Car, l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo aveva trovato la migliore qualifica della stagione. Peccato che le condizioni della pista non abbiano permesso lo svolgimento della gara in sicurezza per i piloti.

Ricciardo vuole ripartire proprio da quella qualifica, cercando di migliorare per l’ultima parte di stagione:

“Non mi aspettavo certamente di festeggiare così il mio 200° Gran Premio di Formula 1 Spa – ha ammesso Ricciardo. E’ un vero peccato, soprattutto per i fan che non hanno potuto assistere ad una gara come si deve. Fortunatamente queste situazioni non si verificano spesso in Formula 1, e adesso si corre subito a Zandvoort in questo weekend. E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta che sono stato qui, e devo essere sincero sono molto contento di tornarci. I fan sono molto appassionati e sento molto il supporto del pubblico olandese. Dobbiamo continuare a fare bene dopo le qualifiche di Spa e cercare di fare un buon bottino di punti”.

OMNISPORT | 02-09-2021 12:20