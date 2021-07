F1, Ricciardo: “Per le Sprint race, l’approccio sarà sempre lo stesso”

Si avvicina il weekend di Silverstone e contemporaneamente si avvicina l’esordio storico in F1 delle Sprint Race.

Daniel Ricciardo non ritiene che la “Sprint Qualifying” al sabato costringerà squadre e piloti a modificare l’approccio al fine settimana. Secondo il pilota della McLaren, la gara di qualifica al sabato regalerà agli appassionati delle nuove incognite per il week-end, ma non varierà di una “virgola” i programmi di lavoro che porteranno avanti le squadre in termini di set-up vettura.

“Penso che la Sprint Race debba essere affrontata come una gara normale”, ha affermato l’australiano della McLaren. “Un approccio arrendevole ci costringerebbe a prendere dei rischi alla domenica. Personalmente proverò ad attaccare, quando sarà possibile, e di capitalizzare tutte le opportunità che mi capiteranno sotto mano. Un approccio non del tutto diverso rispetto ai week-end di gara tradizionali e con la sessione di qualifica al sabato”.

OMNISPORT | 09-07-2021 15:21