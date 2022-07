F1, Rosberg attacca la Ferrari e difende Lecler: "Sono matti?"

26-07-2022 16:14

L’ex campione del mondo di F1 Nico Rosberg non ci sta e difende Leclerc dopo il GP di Francia: “Penso che Charles si sia preso la colpa dell’incidente, ma in realtà non era sua – le sue parole riportate da Marca.com –. Non era nemmeno al limite in quel momento, anzi stava cercando di risparmiare le gomme per posticipare il rientro ai box. A mio parere sono coincise due circostanze. In primo luogo una raffica di vento al posteriore che potrebbe avere destabilizzato il carico aerodinamico dell’ala e, contemporaneamente, aver applicato una potenza eccessiva sulle ruote posteriori, rendendo inevitabile lo slittamento”.

Rosberg si pone delle domande: “Ora mi chiedo, da dove è arrivata tutta quella potenza extra? Cosa ha fatto il motore in quel momento? Penso davvero che la Ferrari debba studiare cosa è successo in quel frangente, perché i suoi piloti non commettono errori simili”.

Non solo, Rosberg ha attaccato anche la strategia Ferrari per la gestione tattica di Carlos Sainz: “Non potevo credere ai miei occhi. Cosa stavano pensando al muretto box della Ferrari? Hanno un pilota che sta lottando per il podio e tutta la squadra sta guardando i dati. E, proprio mentre mette in atto sorpassi importanti e può puntare al podio, il suo ingegnere gli chiede di tornare ai box. Sono matti?”.

Rosberg conclude: “Le gomme dello spagnolo non erano del tutto consumate, infatti stava andando a recuperare il ritardo nei confronti di Lewis Hamilton e poteva piazzarsi addirittura al secondo posto. Ma, incredibilmente, lo hanno costretto al rientro ai box e alla fine non è riuscito a superare il quinto posto. Davvero una scelta strana”.