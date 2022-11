F1, Ross Brawn saluta il paddock: "Vedrò i GP dal divano"

28-11-2022 19:21

Ross Brawn ha confermato l’intenzione di andare in pensione al sito della Formula Uno, della quale è stato per 6 anni il direttore generale: “E’ il momento giusto per ritirarmi, abbiamo svolto la maggior parte del lavoro voluto da Liberty e ci troviamo ora in un periodo di consolidamento, ma so che questo sport avrà un gran futuro. Le gare sono migliorate e sono state più combattute: sarebbe fantastico se ci fosse competizione tra le tre principali Scuderie”.

Il 68enne, protagonista in precedenza con Benetton, Ferrari e Brawn GP, fa il bilancio ad Autosprint del Mondiale appena concluso, che vedeva in campo alcune novità: “Verstappen si è confermato campione, migliorando il proprio livello. Alla Ferrari andrebbero fatti complimenti, anziché mosse critiche, perché ha migliorato i risultati e questo è un buon viatico per puntare a titoli iridati in futuro. Mercedes ha avuto un anno strano, la macchina ha faticato a tirare fuori il meglio di sé, ma i piloti non hanno mollato: conosco l’ambiente e il prossimo anno torneranno ancora più forti”.