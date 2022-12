F1, Russell: "La Mercedes andrà molto meglio nel 2023"

16-12-2022 17:25

George Russell è convinto che la Mercedes sarà molto più competitiva nella prossima stagione, ritenendo che quest’anno abbia “semplicemente sbagliato”.

Le Frecce d’Argento hanno vinto otto campionati costruttori consecutivi fino al 2022, conquistando anche il titolo piloti in sette di queste stagioni, di cui sei con Lewis Hamilton.

Ma il passaggio di Russell alla Mercedes è coinciso con un anno negativo per la loro vettura, incapace di eguagliare il ritmo della Red Bull di Max Verstappen. La Mercedes si è classificata terza nel campionato costruttori, con Russell quarto nella classifica piloti e Hamilton sesto.

Russell non si aspetta che questa situazione si protragga anche nel 2023, ma è convinto che la Mercedes sia ancora in grado di produrre una vettura in grado di vincere il titolo.

“Non hanno dimenticato come si costruisce una macchina da corsa veloce”, ha detto Russell alla BBC Radio Norfolk. “Abbiamo solo sbagliato quest’anno. Abbiamo sbagliato la filosofia. Abbiamo seguito una strada che si è rivelata sbagliata. A volte ci vuole molto tempo per tirarsi fuori dalla fossa. Ora sento che siamo riusciti ad uscirne e ci stiamo costruendo sopra. Siamo un passo indietro rispetto a Red Bull e Ferrari e abbiamo molto da recuperare, ma l’anno prossimo saremo sicuramente in una posizione molto più forte rispetto a quella di quest’anno”.