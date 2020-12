F1, Russell: "Per il 2021 ho un contratto con la Williams"

“Onestamente non lo so quel che succederà. “Per adesso andiamo avanti come da programma, se Lewis sarà negativo all’ultimo test, tornerà in macchina lui”. Così ad Abu Dhabi George Russell, tuttora sostituto di Lewis Hamilton nel Team Mercedes di Formula 1, nell’ultima conferenza stampa stagionale pre-gara.

“Questa settimana saremo su un circuito più ordinario, e credo sia una opportunità migliore. In ogni caso, non sento pressioni – ha continuato -. Il futuro? Il mio management è la Mercedes, fin dal 2016. Hanno investito in me, hanno fede in me, e anche io sono contento e fiducioso. Per il 2021 ho il contratto con la Williams. Dove torno sperando di essere diventato un pilota migliore e di poter essere in grado di far crescere tutto il team”.

OMNISPORT | 10-12-2020 17:35