F1, Sainz amaro dopo Monza: "Per la Ferrari peggior risultato possibile"

Intervistato dal quotidiano spagnolo “AS”, il pilota della Ferrari Carlos Sainz si è complimentato con Ricciardo e con Norris per il risultato ottenuto nel GP di Monza: “In McLaren questa domenica hanno avuto un ritmo impressionante. Per tutto il weekend, fin dall’inizio abbiamo visto che erano capaci di lottare per il podio. C’era anche più ritmo di quello che avevamo l’anno scorso, che era buono, ma non così tanto. La combinazione di un buon inizio e di un buon passo li ha aiutati a portare a termine un buon fine settimana”.

Il pilota spagnolo è contento per la McLaren ma il risultato della Ferrari a Monza è pessimo: “Faccio i complimenti a loro. E’ una squadra che, come sapete, apprezzo molto – ha aggiunto Sainz -. Sono felice, in un certo senso, perché è stata la mia squadra di ingegneri, una squadra con la quale ho lavorato molto e con la quale abbiamo vissuto momenti difficili. È bello vedere vincere ancora una squadra storica come la McLaren. Ma purtroppo lottiamo con loro per il terzo posto tra i costruttori in campionato e questo è il peggior risultato possibile. Sono ancora alla nostra portata, hanno colto l’occasione e faccio loro complimenti. Cercheremo di avvicinarci in Russia”.

OMNISPORT | 14-09-2021 18:44