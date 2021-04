F1, Sainz: "In Bahrain è stata un’esperienza completamente nuova"

Il Gp del Bahrain che ha aperto il campionato del mondo di F1 è stato il battesimo per tanti piloti sulle loro nuove monoposto. Uno di questi è stato Carlos Sainz alla sua prima vera gara ufficiale da ferrarista, dopo i chilometri macinati nei test invernali. L’ottavo posto conquistato all’esordio dal neo alfiere di Maranello è stato un piazzamento sostanzialmente positivo, anche perchè il pilota spagnolo ha continuato ad affinare il feeling con la nuova vettura.

Sainz, è ritornato su quanto è avvenuto a Sakhir e ha commentato la sua prima gara in rosso: “Ho avuto una brutta partenza – ha dichiarato Carlos, citato da Formula1.com – Fondamentalmente a causa di un paio di errori, anche perché prendo il primo giro in maniera tranquilla, ma volevo solo assicurarmi di averlo superato e assicurarmi di conoscere la macchina in condizioni di aria sporca”.

Lo spagnolo infine ha aggiunto: “È stata un’esperienza completamente nuova, una macchina completamente nuova, quindi volevo rilassarmi e volevo assicurarmi di fare l’intera gara. Poi una volta che sono entrato nell’aria pulita, onestamente, sono stato molto veloce, quindi non ho intenzione di lamentarmi, lo prenderò come una curva di apprendimento e continuerò a migliorare. Sono sempre stato bravissimo nelle partenze con la McLaren. Voglio conoscere la macchina nell’aria sporca prima di iniziare ad attaccare come se fossi stato con la McLaren, quindi è stato un approccio consapevole e presto ci riuscirò. È abbastanza buono, soprattutto perché, tutto sommato, ho concluso molto bene la gara. Sono stato molto veloce con le gomme medie e dure”.

OMNISPORT | 05-04-2021 10:21