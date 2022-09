F1, Sergio Perez: "Voglio continuare sulla falsariga di Spa"

01-09-2022 16:32

Ci stiamo avvicinando a grandi passi verso Zandvoort, GP d’Olanda 15° prova del Mondiale F1 2022. Reduce dal secondo posto a SPA, il messicano della Red Bull Sergio Perez parla in vista di questo importantissimo appuntamento.

Ecco le sue parole riportato da OA Sport.

“Zandvoort è un luogo stupendo. I tifosi neerlandesi danno un aiuto incredibile alla scuderia e a Verstappen. Siamo su un tracciato davvero impegnativo, spero di continuare proprio come a Spa. Analizzeremo con la squadra come possiamo essere più vicini a Max, desidero tornare più forte! Ho del lavoro da fare e serve continuare e non mollare, credo che questo tracciato darà a tutto l’occasione di avvicinarsi, sarà un fine settimana emozionante”.