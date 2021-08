F1, Steiner: “Anche nel 2022 avremo un pilota Ferrari”

Intervistato dal sito inglese The Race, Gunther Steiner ha confermato il proprio ottimismo in merito al possibile rinnovo di Mick Schumacher in Haas per la stagione 2022. Le trattative tra la scuderia americana e la dirigenza di Maranello proseguono incessanti in vista di una fumata bianca che metta d’accordo e soddisfi entrambe le parti.

Secondo quanto dichiarato dal braccio destro di Gene Haas, l’obiettivo della squadra è quello di confermare la guida del tedesco non solo per dare stabilità, ma anche per continuare un processo di crescita che pian piano sta cominciando a dare i propri frutti, soprattutto in termini di performance.

Se ciò non dovesse avvenire, Haas sarebbe comunque pronta ad accogliere un nuovo giovane proveniente dalla Ferrari Driver Academy (i nomi più gettonati sono quelli di Robert Shwartzman e Callum Ilott).

“Sono molto fiducioso sul fatto che Mick correrà con noi anche l’anno prossimo”, ha affermato il Manager altoatesino. “Lui ha un contratto con Ferrari e noi avremo un loro pilota all’interno della nostra line-up. Se non sarà lui sono certo che ci gireranno qualche altro ottimo giovane. Noi ovviamente speriamo di confermare Mick, anche per proseguire il lavoro iniziato questa stagione, e alla fine sono certo che andrà così”.

