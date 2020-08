F1, tensione in Ferrari: bufera per gli insulti di Charles Leclerc

Grande tensione a Maranello dopo il terribile weekend in Belgio, il peggiore finora della pessima stagione della Ferrari. Charles Leclerc, quattordicesimo al traguardo, è stato protagonista durante la gara di un episodio spiacevole: subito dopo il secondo pit stop, resosi necessario per un problema di pressione all’impianto idraulico della power unit della sua SF-1000, il pilota monegasco si è lasciato andare ad uno sfogo, dimenticandosi di avere il microfono aperto.

Tra le espressioni, difficilmente traducilibili in italiano, “putain de sa race” (“figlio di putt…”): una spia della frustrazione del giovane driver che ha appena firmato un contratto quinquennale con il Cavallino.

Leclerc, avvertito immediatamente dal team di spegnere il microfono, dopo la corsa ha voluto scusarsi per l’accaduto, con un post su Twitter: “Scusate per il team-radio, forse avrei dovuto spegnere la radio dopo il pit stop. Non l’ho fatto apposta”.

Alla Ferrari ci si aspetta un weekend simile anche a Monza. Queste le parole del team principal Mattia Binotto: “Parlare di quello che potrà essere il GP d’Italia dopo una gara di questo tipo è difficile. Monza rimane una pista di potenza, quindi non sarà una gara banale. Ci sarà la nuova direttiva tecnica imposta dalla Federazione che vieterà l’utilizzo delle varie modalità da qualifica. Sono curioso di vedere come possono cambiare gli equilibri al sabato ma non è il caso della gara. Avremo un nostro pacchetto specifico, però è inutile illudersi“.

“Monza? Sarà molto tosta anche lì – così si esprime Leclerc – . Per Mugello o Imola c’è qualche speranza per tornare dove eravamo. Ma per Monza la vedo veramente dura. Frustrazione? Sì, difficile nasconderla, ma non cambia quello che faccio in macchina, che è dare il massimo“.

