F1, Valtteri Bottas (3°): Giornata non semplice"

05-12-2021 21:44

Il finaldnese della Mercedes Valtteri Bottas chiude al terzo posto un GP senza particolari squilli, dominato ineramente dai fenomeni Hamilton e Verstappen. Il finlandese è infatti riuscito, come avvenne nel 2017 a Baku contro Lance Stroll, ad avere la meglio al fotofinish sull’Alpine di Esteban Ocon. Punti importanti quelli presi dall’alfiere della Stella che permettono così alla Mercedes di incrementare il vantaggio sulla Red Bull nel Mondiale costruttori.

Ecco le sue parole:

“Non è stata una giornata semplice per me, piena di ostacoli e per le bandiere rosse che mi hanno reso la vita complicata – ha detto Bottas – Probabilmente è stato un errore mettere le gomme dure dopo la bandiera rossa, abbiamo continuato a spingere fino alla fine e sul rettilineo ho preso il terzo posto. È una bella pista, però è una sfida a livello fisico e mentale però non vedo l’ora di tornarci l’anno prossimo”.

