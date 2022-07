F1, Verstappen ambizioso nonostante tutto: "Voglio vincere"

30-07-2022 18:41

Nelle qualifiche di Ungheria, Verstappen ha ottenuto solo il decimo tempo. Queste le spiegazioni del campione del mondo in carica: “Non ho capito cos’è successo al motore, andava bene fino a un certo punto e poi la batteria non ha lasciato la potenza necessaria”.

Verstappen non è ovviamente soddisfatto ma punta in alto: “Menomale che è successo in qualifica, partire dal 10° posto non è un bene. La macchina andava bene, rimaniamo ottimisti in vista della gara. Superare sarà difficile, ma in tante domeniche quest’anno abbiamo visto che può succedere di tutto. Obiettivo? Vincere la gara“.