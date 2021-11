F1, Verstappen applaude la decisione dei commissari di non intervenire nel duello con Hamilton

14-11-2021 21:55

È un weekend, quello di Interlagos, da cui la Red Bull esce complessivamente sconfitta. Su una pista favorevole infatti, la scuderia austriaca non è riuscita a centrare il successo vedendosi, al contrario, rimontare da uno spettacolare Lewis Hamilton, tornato ora a 14 punti di distanza in classifica da Verstappen.

L’olandese e il britannico hanno dato vita a un’altra avvincente puntata del loro duello per il titolo iridato, contesa che oggi poteva essere segnata dall’intervento dei commissari quando al 48° giro Verstappen ha chiuso la porta in faccia ad Hamilton accompagnandolo fuori pista alla Descida do lago.

La direzione di gara, dopo aver notato l’episodio, ha deciso comunque di non intervenire, “graziando” in questo modo l’alfiere della Red Bull.

A tal proposito, il numero 33 ha commentato: “Eravamo in lotta per la posizione. Non penso che i Commissari avrebbero dovuto prendere alcun provvedimento. È stata una bella battaglia. Non solo una volta, ma più volte mi sono dovuto difendere e ho cercato di fare tutto il possibile”.

“Le abbiamo provate tutte quest’oggi, è stata una bella battaglia però alla fine ci mancava un pochino di passo. Abbiamo dato tutto ed è stato divertente. Potevo perdere dieci punti, invece ne ho persi cinque. Quindi direi che nel complesso è andata bene. Sono fiducioso che nelle prossime gare ci riprenderemo” ha continuato Verstappen prima di commentare l’exploit della Mercedes.

“Sorpreso dalla loro prestazione? Sì, speravo che noi ne avessimo un po’ di più, ma già ad inizio weekend abbiamo visto che sarebbe stata dura. Vedremo. Ora ci sono tre gare che sono totalmente diverse e vedremo come andrà lì” ha chiosato il classe 1997 di Hasselt.

