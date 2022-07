F1, Verstappen: "Domani il caldo potrebbe favorirci"

23-07-2022 17:45

Parecchio deluso il campione del mondo in carica Max Verstappen subito dopo le qualifiche del GP di Francia, sul circuito Paul Ricard, a Le Castellet. L’Olandese Volante in Red Bull viene battuto di oltre tre decimi dal rivale in Ferrari Charles Leclerc.

Per domani comunque la gara si prospetta davvero spettacolare. Ecco le sue parole:

“Le FP3 non sono le qualifiche sfortunatamente. Oggi è stato un po’ più difficile del previsto. Mi auguro di poter sfruttare nel modo migliore il rettilineo e andare sempre più forte. Domani farà molto più caldo e questo potrebbe anche andare a favorirci. Tuttavia le Ferrari hanno dimostrato di essere molto forti”.