F1, Verstappen flop: "Ma le voci sul budget cap non mi hanno condizionato"

02-10-2022 19:05

Max Verstappen ha commentato deluso il suo settimo posto nel Gp di Singapore. Il pilota della Red Bull, punito dallo svarione del team sul carburtante nelle qualifiche di sabato, ha commesso diversi errori in gara che non gli hanno permesso di rimontare.

“La gara non è iniziata bene – ha spiegato l’olandese -. Ho fatto entrare in funzione l’antistallo al via e quindi ho dovuto superare più piloti del previsto dopo. Come avete visto era difficile effettuare sorpassi in pista una volta che gli altri avevano le loro gomme in temperatura. Io rimanevo bloccato ogni volta. Abbiamo provato a fare un undercut su Lando Norris ma è uscita la Safety Car e quindi non ha funzionato. Allora ci ho provato in pista, sono andato al suo fianco e quando ho frenato ho toccato con il fondo della macchina un dosso. Le gomme si sono alzate, ho bloccato e ho fatto un enorme spiattellamento”.

“Sono dovuto tornare ai box e ho messo gomme nuove. Ho provato a recuperare dei punti, ma non è certamente il risultato che vorrei. Voci sul budget cap? Non mi hanno condizionato. Io e il team abbiamo fiducia di aver fatto le cose giuste”.