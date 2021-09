F1, Verstappen: "Le Mercedes sono molto più veloci"

Max Verstappen partirà dalla prima posizione domani nel GP di Monza. Queste le parole dell’olandese volante al termine della qualifica Sprint:

“La gara è andata meglio del previsto – ha detto Max -. Siamo partiti bene, ci siamo trovati in seconda posizione e abbiamo portato a casa un paio di punti che fanno sempre comodo. Domani poi partiremo dalla pole. Le Mercedes sembrano molto veloci, io ho dato tutto per cercare di stare vicini. Sarà una battaglia interessante. Abbiamo configurato la nostra macchina per avere una buona velocità di punta. Nono sono troppo preoccupato per quello. Però sappiamo anche che Mercedes ha un ottimo passo durante tutto il giro. Ma ci proveremo. Proveremo a fare una bella gara domani”.

OMNISPORT | 11-09-2021 18:59