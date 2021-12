F1, Verstappen penalizzato di 10 secondi per il tamponamento: classifica invariata

06-12-2021 00:08

Sembra non finire mai il weekend del GP di Jeddah, penultimo appuntamento del Mondiale F1 che si è disputato in Arabia Saudita. Lewis Hamilton ha vinto su Max Verstappen ed ora i du contender arrivano all’ultima gara di Abu Dhabi con gli stessi punti in classifica. A sua volta l’olandese volante è arrivato ad una vita dal terzo classificato, ovvero Valtteri Bottas sull’altra Mercedes.

Poco dopo la metà di gara abbiamo assistito ad un incredibile tamponamento tra Hamilton e Verstappen, col 44 che ha colpito la monoposto del 33 senza conseguenze serie (l’ala anteriore di Lewis si è danneggiata ma senza conseguenze). Il tamponamento è stato causato da un’evidente incomprensione o maliziosità. Verstappen doveva infatti cedere la posizione a Lewis e dunque ha rallentato, mentre Hamilton non voleva passarlo in quel punto per non concedere il DRS.

L’episodio è ovviamente finito sotto l’occhio degli Stewarts, e dopo aver ascoltato tutte le parti in causa si è deciso per infliggere una penalità di 10 secondi sulla gara (e di 2 punti sulla licenza) a Max Verstappen. Questo non cambia nulla ai fini della classifica, dato che Bottas è arrivato sul traguardo con 27 secondi di ritardo dall’olandese. Un modo per punire Max ma senza stravolgere a tavolino uno dei campionati più belli di sempre.

