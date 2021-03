F1, Verstappen: "Sono contento, ma la garanzia di fare bene in gara non c'è"

Max Verstappen ha dominato le prime qualifiche della F1 2021. L’olandese ha conquistato la pole con la sua Red Bull e guarda con ottimismo alla gara di domani, senza però abbassare la guardia:

Abbiamo fatto delle ottime prove qui in Bahrain sin dai test, ma non è una garanzia che si vada bene anche in gara. La macchina finora è stata molto buona, anche godibile da guidare. Chiaramente con il vento che cambia tanto non è facile trovare l’assetto giusto ma in qualifica tutto ha funzionato alla perfezione.