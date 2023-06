F1, Verstappen: "Speriamo di continuare così"

Il pilota della Red Bull è contentissimo per l'ennesima gara dominata. A Barcellona ha preceduto le due Mercedes.

04-06-2023 17:10

Da più di due anni è ormai il punto di riferimento della Formula 1 e Max Verstappen in quel di Barcellona l’ha dimostrato ancora una volta. Quinta vittoria su sette gare nel 2023 per il pilota Red Bull, sempre più leader del campionato. Così dopo la corsa: “Guidare questa macchina è un grande piacere. L’ho dimostrato di nuovo oggi. Ci sono state diverse strategie con le gomme, ma credo che la nostra fosse quella giusta”.

Verstappen ha quindi aggiunto: “Una vittoria qui è davvero incredibile. Alla partenza con Sainz avevo la mescola più dura e sapevo che in staccata poteva essere difficile. Andare al limite in curva 1 è sempre rischioso, ma per fortuna non è successo nulla. Abbiamo avuto un weekend molto forte, è quello che voglio vedere da parte mia e del team. Speriamo di continuare così durante l’anno”.