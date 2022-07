F1, Verstappen: "Ungheria pista speciale. Sembra da go-kart"

27-07-2022 19:48

Il GP d’Ungheria sarà una tappa fondamentale per il Mondiale 2022 di Formula 1, l’ultima prima della pausa estiva. Un circuito dove Max Verstappen non ha mai vinto, ma che è apprezzato dal pilota Red Bull: “L’Ungheria è una pista speciale – così l’olandese -. Mi piace molto, è un po’ come guidare su un tracciato di go-kart, ha un secondo settore molto tecnico che mi piace”.

L’Hungaroring quest’anno sembra più adatto alla Ferrari che alla Red Bull: “Non è la nostra pista migliore – ha infatti detto Verstappen -, ma voglio un buon risultato e cercheremo di fare tutto il possibile per vincere. Non vedo l’ora della pausa estiva. Spero che la squadra abbia il tempo di recuperare per iniziare bene la seconda parte della stagione”.