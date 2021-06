F1, Vettel: "Abbiamo fatto qualcosa di grande"

Il pilota dell’Aston Martin Sebastian Vettel festeggia il secondo posto a Baku: “Questo risultato significa tantissimo per il team. Non ci aspettavamo un podio arrivando qui. Abbiamo avuto un inizio difficile, ma questa è stata una gran gara in cui abbiamo avuto un ottimo passo. Questa è stata la chiave. Siamo partiti bene, abbiamo recuperato posizioni all’inizio e poi gestito le gomme. Quando tutti gli altri sono rientrati avevo un bel passo per poter fare l’overcut”.

“Dopo la ripartenza è andato tutto molto bene e ho recuperato altre due posizioni. Avevamo gomme più fresche che ci hanno aiutato per mandarle in temperatura. Sono al settimo cielo e penso che per il team sia grandioso. C’è voluto un po’ di tempo, ma lo sapevamo da venerdì, anche se eravamo indietro ero abbastanza rilassato”.

“Ieri non sono riuscito a fare qualcosa di grande, ma oggi sì. A livello di strategia è meglio partire avanti, ma la gomma nuova non ci ha fatto male di certo, perché gli altri avevano due giri in più e questo ci ha permesso di gestire meglio le gomme. Questo è stato il segreto, oltre al passo che avevamo perché la macchina era settata alla perfezione per la gara. Questa è stata la chiave per continuare a rimontare”.

OMNISPORT | 06-06-2021 18:13