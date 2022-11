F1, Vettel non esclude un ritorno alla Schumacher

11-11-2022 18:22

Quelle di Interlagos e di Abu Dhabi saranno le ultime due gare della carriera di Sebastian Vettel. Una carriera straordinaria quella del tedesco ex Ferrari, quattro volte campione del mondo con la Red Bull.

Sul futuro però, Vettel ha lasciato aperto uno spiraglio: “Penso che nel momento in cui dici basta è basta – ha detto il 35enne tedesco all’emittente tedesca Rtl -, ma non si può escludere nulla. Oggi rispondo che non tornerò, ma magari il prossimo anno o fra due anni la penserò in modo completamente diverso“.

Vettel in carriera è riuscito a trionfare in ben 53 GP. Il campione tedesco non si fa troppe illusioni sul finale di stagione con la Aston Martin: “Ovviamente sarebbe bello vincere la mia ultima gara, ma a voler essere realistici sarà molto difficile”.

L’idolo di Vettel, il sette volte campione del mondo Michael Schumacher, lasciò nel 2006 per poi tornare in F1 nel 2010. Il pilota dell’Aston Martin, anche in questo caso, non esclude totalmente un ripensamento come è accaduto a Schumi: “Penso che ognuno sia diverso e vada per la propria strada – ha detto Vettel -. Forse ci sono dei parallelismi qua e là, ma non credo di poter rispondere alla domanda in quel senso. Oggi posso rispondere con ‘no’, ma forse il prossimo anno o tra due ci penserò in un modo completamente diverso. Solo il tempo lo dirà”.