F1, Wolff: "Daremo tutto quello che abbiamo in Brasile"

12-11-2021

Il Gp del Messico di domenica scorsa ha visto trionfare sotto la bandiera a scacchi il pilota olandese della Red Bull.

Una vittoria importante e significativa ai fini della classifica piloti. Ora Max Verstappen ha 19 punti di vantaggio sul rivale Hamilton quando mancano soltanto 4 gare alla fine del mondiale. Non sono un divario eccessivo, ma iniziano ad essere un gap importante proprio perchè siamo prossimi alla fine del campionato.

Oltre a ciò, il terzo posto di Sergio Perez nella sua gara di casa, ed il contemporaneo piazzamento fuori dalla zona punti di Valtteri Bottas, ha permesso al team austriaco di accorciare notevolmente in classifica costruttori: ora, infatti, la Mercedes comanda con un solo punto di vantaggio sulla compagine di Milton Keynes.

Dal canto suo, il team principal della Mercedes, Toto Wolff, è pronto alla sfida diretta con i propri rivali e non è certo pronto ad abdicare così facilmente il trono di campioni, dopo sette anni di leadership. Il manager della compagine tedesca ha espresso così le sue sensazioni alla vigilia della tappa carioca: “L’aspetto positivo di queste tre gare consecutive – ha commentato – è che non devi aspettare a lungo per recuperare lo slancio positivo. Siamo entusiasti di tornare in Brasile; i fan sono molto appassionati e Interlagos è un circuito iconico. Non è stata la nostra pista ideale nelle ultime stagioni, dato che tende a favorire maggiormente la Red Bull, ma quest’anno ha dimostrato che tutto può accadere”.

“È anche l’ultimo weekend di gara sprint, che apre a diverse opportunità. Daremo tutto quello che abbiamo nel Gran Premio di San Paolo e nelle gare successive. Abbiamo il privilegio di essere ancora in lotta in questo momento del campionato e ci aspettiamo che i titoli si decidano all’ultimo, con entrambe le squadre che combatteranno duramente fino alla fine. Abbiamo un po’ da recuperare e sappiamo che sarà una battaglia intensa – ha concluso – ma continueremo a spingere forte e a tenere gli occhi ben puntati sull’obiettivo finale”.

