F1, Wolff: "Escludo un rinnovo triennale per Hamilton"

In questo periodo di motori spenti, la discussione sul rinnovo del contratto di Hamilton con la Mercedes ha acceso dibattiti e discussioni. Il sette volte campione del mondo deve infatti ancora firmare il nuovo contratto con la propria scuderia: ne da una parte ne dall’altra pare esserci titubanza o problemi di nessun tipo, ma dall’ultimo GP è passato davvero molto tempo e della firma non si vede l’ombra.

Toto Wolff ancora una volta ha voluto spegnere eventuali difficoltà su questa trattative oramai diventata un’autentica telenovela.

“Non siamo lontani – ha dichiarato Wolff, intervistato dalle emittenti tedesche RTL e n-tv – Sappiamo che la scadenza è il giorno in cui andremo in Bahrain (per i test pre-stagionali che si svolgeranno da 12 al 14 marzo, ndr), ma per allora avremo fatto tutto”.

Intanto una notizia certa: Wolff, non addentrandosi nelle dinamiche interne, ha escluso che abbia una durata triennale: “Non credo. Stiamo discutendo su quale sia la durata corretta, quindi dobbiamo tenere gli occhi aperti. Lewis è incredibilmente importante, non solo per il nostro team ma anche per il marchio Mercedes. C’è anche amicizia”.

Il TP della Mercedes ha inoltre sottolineato che il presente si chiama Hamilton, mentre George Russell sarà la stella luminosa del futuro.

“Si tratta solo di prendere la decisione migliore per Lewis e per la squadra. George Russell giocherà un ruolo nella nostra formazione futura. Deve solo avere un po’ di fiducia e pazienza. Oggi ci stiamo concentrando sui nostri piloti Valtteri e Lewis e per il futuro vedremo”.

OMNISPORT | 29-01-2021 14:06