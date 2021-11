F1, Wolff gode: "A San Paolo hanno risvegliato Hamilton"

21-11-2021 18:19

Il boss della Mercedes Toto Wolff ha esultato per le due vittorie consecutive di Lewis Hamilton, che hanno cambiato l’inerzia del Mondiale: “Abbiamo iniziato questo weekend con una sensazione dolce amara, dato che eravamo necessariamente costretti a recuperare in entrambi i campionati, ma Lewis è stato straordinario. L’unico punto negativo e fastidioso è che Verstappen sia riuscito ad ottenere un punto in più, ma è stupendo aver vinto la gara. La buona notizia è che la macchina è davvero veloce sia sui rettilinei che in curva, resistendo bene al degrado”.

“A San Paolo hanno svegliato il Leone in quel sabato, e chiunque sia il vincitore del titolo, lo avrà meritato a pieno. Il nostro obiettivo è quello di recuperare ancora terreno ed è esattamente quello che faremo”.

OMNISPORT