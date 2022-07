F1, Wolff: "La Mercedes è ancora lontani dai primi"

24-07-2022 19:38

Il GP di Francia è stata la miglior gara dell’anno per la Mercedes. Doppio podio con Lewis Hamilton secondo e George Russell terzo. Ma per Toto Wolff al momento la vittoria resta lontana: “Sarebbe un piacere vincere, ma dobbiamo rimanere umili – così dopo la gara -. La nostra macchina non è abbastanza competitiva per lottare con i primi, sono pessimista perché ci mancano sei-sette decimi rispetto ai leader”.

“Verstappen non guadagnava più terreno su di noi perché si stava occupando delle gomme, ma posso dire che il lavoro di squadra è stato ottimo e che i nostri due piloti hanno fatto un gran lavoro – ha aggiunto Wolff -. George è stato intelligente e veloce, Lewis un leone. Facciamo sempre il massimo”.