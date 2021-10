F1, Yamamoto: "Sensazione strana non vedere più il marchio Honda"

29-10-2021 13:19

La Honda nella prossima stagione, si limiterà ad avviare una collaborazione tecnica con la Red Bull, quindi quest’anno, rappresenta l’ultima apparizione diretta del marchio giapponese in Formula Uno.

Il gusto amaro del ritiro dalle competizioni è tuttavia una sensazione strana dopo anni di corse che è emersa dalle recenti dichiarazioni di Masashi Yamamoto, Responsabile della Honda in Formula 1.

Intervistato da formule1.nl, il manager 65enne sembra infatti provare i primi ‘rimorsi’ alla sola immaginazione di non vedere più il logo della storica azienda sulla livrea della Red Bull e dell’AlphaTauri: “Sarà una sensazione strana – ha commentato – ma l’obiettivo principale resta quello di diventare campioni quest’anno, poi l’anno prossimo sarà l’anno prossimo. Tuttavia, personalmente, credo sia un dispiacere il fatto che ci siamo ritirando, ma capisco che la Honda, come casa automobilistica, debba impegnarsi a diventare carbon neutral. Questo processo deve essere accelerato, e la conseguenza la si può notare proprio in questa decisione”.

