F1, Yamamoto: “Spero che la Honda torni in Formula 1”

12-01-2022 11:35

Operazione compiuta e andata a buon fine. Questo in estrema sintesi il pensiero di Yamamoto, capo motorsport di Honda, che sostiene come grazie al motore Honda, Verstappen abbia potuto fregiarsi del titolo iridato.

Il successo in realtà andrebbe senza dubbio ricercato nell’ottimo mix tra Honda e la collaborazione con Red Bull: questo connubio ha fatto si che, il marchio giapponese sia tornato a scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della Formula 1 con il titolo conquistato da Max Verstappen a trent’anni esatto dall’ultimo nipponico firmato da Ayrton Senna.

La casa giapponese si congeda dunque dal Circus con un alloro iridato e a partire dalla nuova stagione il nome non comparirà più sulle monoposto Red Bull e AlphaTauri.

Discutendo del ritorno in Formula 1, il capo motorsport di Honda Masashi Yamamoto non ha escluso però la possibilità che in futuro il colosso giapponese possa tornare attivamente nella competizione automobilistica più importante.

“Personalmente spero e mi aspetto che la Honda torni in Formula 1 – ha dichiarato Yamamoto, intervistato da Formula1.com – Dipende dal fatto che i giovani in Honda sono appassionati di sport motoristici e devono convincere l’alta dirigenza a tornare. Ma la storia si ripete, quindi spero che possa succedere. Abbiamo dovuto affrontare difficoltà logistiche, in parte dovute alla pandemia, in questa nostra ultima stagione. Abbiamo combattuto con rivali molto forti e siamo arrivati in cima al mondo di Formula 1. È stato possibile grazie al duro lavoro di tutti i nostri ingegneri e meccanici, non solo quelli in pista. Non si sono mai arresi, nemmeno nei momenti più difficili, facendo numerose scoperte tecnologiche”.

